برباتوف ينصح تشيلسي بخليفة هازارد

وقال برباتوف في تصريحات صحفية بأنه من المثير للاهتمام أن يرتبط تشيلسي باللاعب الشاب، لكونهم لم يجدوا من يحل مكان هازارد منذ مغادرته إلى ريال مدريد، حيث أنه من الصعب عليهم القيام بذلك.

وأشار اللاعب البلغاري السابق إلى وجوب تعاقد البلوز مع لاعب شاب أمامه الكثير، وبأن عليهم التحلي بالصبر في بعض الأحيان، لأن اللاعبين الصغار يحتاجون إلى وقت للتكيف مع اللياقة البدنية والسرعة المطلوبة في الدوري الإنجليزي.

وكان لاعب خط الوسط المهاجم هافرتز قد سجل هدفين مع عودة البوندسليغا، الأسبوع الماضي، كما أن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا يعتبر من أبرز المواهب في أوروبا هذه الأيام.

Chelsea should pursue Kai Havertz as an 'option' to replace Eden Hazard, says Dimitar Berbatov https://t.co/dLd1PN9Cea pic.twitter.com/NrwFxsKB2M — #TeamTerry (@ahmadsuwandi26) May 22, 2020

وقد ارتبط هافرتز أيضًا بمانشستر يونايتد، نادي برباتوف السابق، لكن البلغاري يشعر وكأن تشيلسي يجب أن يلاحق الألماني كبديل لهازارد، كون هافرتز قد سجل ثمانية أهداف في 23 مباراة في الدوري الألماني هذا الموسم.

ووجه برباتوف نصيحة إلى هافرتز أيضا، حيث أن هناك الكثير من الحديث عن اهتمام ليفربول وتشيلسي والفرق الأخرى به، بأن يكون حذرًا وأن لا يدع ذلك يتسلل إلى رأسه وبأن يركز على لعبته.

ويقول: "لديه ما يكفي من الجودة وإذا استمر في الطريق الذي يسير بها، ستظل الفرق موجودة ولن يذهبوا إلى أي مكان، فكل الأنظار تتجه إلى البوندسليغا في الوقت الحالي، وعندما تسجل أهدافًا وتلعب كرة قدم جيدة، فليس من المستغرب أن تكون هناك فرق مثل ليفربول وتشيلسي تريدك".