الأهلي المصري يرد رسميا على لافتة الزمالك بشأن "نادي القرن الحقيقي"

علق النادي الأهلي المصري، لأول مرة، على رفع غريمه التقليدي الزمالك، لافتة نادي القرن الحقيقي بمقر القلعة البيضاء.

وقالت القلعة الحمراء، عبر حسابها على "تويتر": "إفريقيا لا تعرف سوى بطل، الأهلي المتربع على عرش القارة في القرن الماضي والحالي بتخطيط ونبوغ رجاله وأقدام أبنائه المخلصين، وحطم كافة الأرقام القياسية في مختلف مسابقات الكاف".

من جانبه، قال مصدر في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إن ما أقدم عليه نادي الزمالك سيعرضه بدون أي شك للمساءلة القانونية بعد أن تم استخدام شعار الكاف.

وأضاف المصدر، من خلال تصريحات لـ"يلا كورة": "لوائح الكاف واضحة، إذا ما تم استخدام شعار الاتحاد من جانب أي هيئة أو شخص فإن ذلك يعرضه لمساءلة قانوينة".

واختتم: "العلامة التجارية للكاف مسجلة كعلامة تجارية حول العالم وأي انتهاك يعرض مرتكبه للمساءلة، الأمر سيكون به شق قضائي وإذا كان مرتكب المخالفة له علاقة بالكاف مثل نادي الزمالك فإنه سيكون هناك عقوبة مالية من جانب اللجان الداخلية للاتحاد".

ووضع نادي الزمالك، أمس الجمعه، لافتة على أسواره تصدرها عنوان "نادي القرن الحقيقي"، وذلك بمقر النادي بمنطقة ميت عقبة. وتضمنت اللافتة شعار الكاف إلى جانب شعار نادي الزمالك، بالإضافة إلى عبارة:" نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس المحسوبية والمجاملات".