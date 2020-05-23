تحديد موعد عودة الدوري الإسباني الممتاز إلى الملاعب

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم السبت، عن موعد عودة الدوري الإسباني الممتاز للموسم الحالي 2019-2020.

وبعد توقف لأكثر من شهرين بسبب إجراءات الحجر الصحي المطبقة في البلاد، أعلن رئيس الوزراء في البلاد موعد انطلاق مسابقة "الليجا" في يوم 8 يونيو/حزيران المقبل.

وبحسب صحيفة "dailystar" فقد بدأت الفرق في العودة إلى حلبات التدريب خلال الأسبوع الماضي بشكل فردي بعد إجراء فحوصات على اللاعبين للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن يوم 8 يونيو/ حزيران يمكن من خلاله استئناف المباريات رسميا، لكنه ترك القرار بيد الاتحاد والرابطة الإسبانية لتقرر هي الموعد النهائي.

وأشارت الصحفية الصحيفة إلى أنه من المرجح أن يكون تاريخ 12 أو 19 يونيو/ حزيران والذي يأتي يوم الجمعة، هو يوم بدء "الليجا".

كما نوه رئيس الحكومة إلى أن السياح غير المقيمين سيتمكنون من زيارة إسبانيا اعتبارا من شهر يوليو القادم.