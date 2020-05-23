أهداف مباراة بايرن وفرانكفورت 5-2 في الدوري الألماني... فيديو

حقق فريق بايرن ميونيخ فوزا كبيرا، مساء اليوم السبت، على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-2، ضمن الجولة الـ 27 من البوندسليجا.

وأحرز أهداف بايرن كل من ليون جوريتسكا في الدقيقة (17) وتوماس مولر (41) وروبرت ليفاندوفسكي (46) وألفونسو ديفيز (61) وماترن هنتيريجر (74 بالخطأ في مرماه)، فيما سجل هنتيريجر نفسه هدفي فرانكفورت (52 و56).

ورفع بايرن رصيده بهذا الفوز إلى 61 نقطة، بفارق 4 نقاط عن دورتموند الذي يحتل المركز الثاني، فيما تجمد رصيد فرانكفورت عند 28 نقطة في المركز 13.

ويحل بايرن ضيفا على دورتموند يوم الثلاثاء المقبل في مواجهة ربما توضح مصير اللقب.

وعاد الدوري الألماني الأسبوع الماضي بدون حضور جماهير بعد توقف أكثر من شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا.