صحيفة: ليفربول يتحرك لضم أداما تراوري بناء على رغبة كلوب

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادى ليفربول الإنجليزى، يسعى للتعاقد مع الإسبانى أداما تراورى نجم فريق وولفرهاميتون خلال موسم الانتقالات الصيفية.

ذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن الألمانى يورغن كلوب المدير الفنى للريدز يرغب فى ضم تراورى، من أجل دعم ثلاثى الخط الهجومى (محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو) فى الموسم المقبل وتخفيف الضغط عليهم.

وأشارت الصحيفة أن أداء تروارى أمام دفاعات المنافسين بسرعته وقوته وحسن استخدامه للكرة، قد أثار إعجاب كلوب وإدارة ليفربول.

وأكدت الصحيفة أن نادى وولفرهامبتون سيطلب 60 مليون جنيه إسترلينى على أقل تقدير، من أجل للسماح برحيل تراورى، وخاصة أن اللاعب ذو الأصول المالية يثير إعجاب مانشستر يونايتد والسيتى أيضًا.

Adama Traore according to former team-mate Cyrus Christie:



🗣 "Everyone knows he’s the quickest man in football - 100 per cent.



“He doesn’t run at full pace either! That’s just taking the p*ss!"



🏃‍♂️💨 pic.twitter.com/vJ0bFRVibP — Goal Africa (@GoalAfrica) May 22, 2020

وأوضحت "صن" أن ليفربول قد يضطر إلى بيع لاعب أو اثنين، لجمع أموال الصفقة.