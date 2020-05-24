صحيفة: ليفربول يتحرك لضم أداما تراوري بناء على رغبة كلوب

ذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن الألمانى يورغن كلوب المدير الفنى للريدز يرغب فى ضم تراورى، من أجل دعم ثلاثى الخط الهجومى (محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو) فى الموسم المقبل وتخفيف الضغط عليهم.
وأشارت الصحيفة أن أداء تروارى أمام دفاعات المنافسين بسرعته وقوته وحسن استخدامه للكرة، قد أثار إعجاب كلوب وإدارة ليفربول.
Adama Traore top of Liverpool's wishlist | @reluctantnicko https://t.co/HGBtP65CWl pic.twitter.com/ncJW0CFSwO— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 24, 2020
وأكدت الصحيفة أن نادى وولفرهامبتون سيطلب 60 مليون جنيه إسترلينى على أقل تقدير، من أجل للسماح برحيل تراورى، وخاصة أن اللاعب ذو الأصول المالية يثير إعجاب مانشستر يونايتد والسيتى أيضًا.
Adama Traore according to former team-mate Cyrus Christie:— Goal Africa (@GoalAfrica) May 22, 2020
🗣 "Everyone knows he’s the quickest man in football - 100 per cent.
“He doesn’t run at full pace either! That’s just taking the p*ss!"
🏃♂️💨 pic.twitter.com/vJ0bFRVibP
وأوضحت "صن" أن ليفربول قد يضطر إلى بيع لاعب أو اثنين، لجمع أموال الصفقة.
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