هل يعود... نيمار ينشر لقطة رائعة له بقميص برشلونة... فيديو

نشر البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، لقطة رائعة له وهو يرتدي قميص ناديه السابق برشلونة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن نيمار، نجم باريس سان جيرمان، يواصل إرسال الإشارات إلى ناديه السابق برشلونة.

واعتبرت الصحيفة، أن مهاجم باريس سان جيرمان يغازل برشلونة بهذا المقطع، لا سيما أنه يأتي عقب التصريحات الإيجابية لكيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، عن النجم البرازيلي.

وتزعم العديد من التقارير الصحفية، أن الدولي البرازيلي يرغب بشدة في العودة إلى "كامب نو"، الموسم المقبل.

وعزز هذه التكهنات، نشر نيمار فيديو لهدف قديم له مع البارسا ضد فياريال، حيث مزجه بجزء من فيلم "أليس في بلاد العجائب".

Relembre o clássico do cinema 'Alice no País das Maravilhas' em uma versão futebolística estrelada por @neymarjr em "O Chapeleiro Maluco". 🎩😜 "Um magnífico gol em Barcelona 3 x 0 Villarreal"#neymar #neymarjr #njrpictures 🎞🍿 pic.twitter.com/DrkQgWlseH — Neymar Jr. Site (@NeymarJrSite) May 23, 2020

وكان نيمار قد مثل برشلونة من 2013 وحتى 2017، قبل أن ينتقل إلى الفريق الباريسي، عبر تفعيل الشرط الجزائي في عقده بقيمة 222 مليون يورو.