فضيحة "اغتصاب جماعي" تهز الدوري الإنجليزي الممتاز

أشارت تقارير صحفية إنجليزية الى تقدم شابة بشكوى في مركز للشرطة، تحدثت فيه عن تعرضها لعملية "اغتصاب جماعي" من قبل أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم وأصدقائه، في حفل أجراه خلال فرض حالة الحجر الصحي في البلاد.

فبحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الشابة تحدثت في المحضر الذي تقدمت به في مركز الشرطة، الى أنها وقعت فريسة لنجم الكرة وأصدقائه في شقة مستأجرة.

حيث تم فيها إقامة حفل إحتست فيه الكحول لتستيقظ صبيحة اليوم التالي وهي عارية والى جانبها اللاعب وهو عاري من الملابس.

Premier League star accused of ‘gang rape’ of woman at lockdown partyhttps://t.co/i8xg4F2I4z — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 24, 2020

وظهرت على قدميها خدوش وواجهت صعوبة في المشي، لتتجه لمركز الشرطة لفتح تحقيق في الحادثة، في الوقت الذي تم فيه التكتم عن اللاعب الذي تسبب في الحادث.

كما وأضافت الشابة في المحضر بأنه لم توافق على ممارسة الجنس مع اللاعب الى أنه وأصدقائه استغلوا حالة الثمالة التي أصابتها ليقوموا بفعلتهم.

وبحسب الصحيفة فقد خضعت الشابة للفحص الطبي وفحصها الطب الشرعي للتأكد من صحة أقوالها.