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    مباراة الأهلي والنجم

    ريال مدريد يهنئ الأهلي المصري بمرور 20 عاما على تسميته نادي القرن الأفريقي...فيديو

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    رياضة
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    وجّه إيمليو بوتراغينيو، مدير العلاقات المؤسسية في نادي ريال مدريد واللاعب الإسباني السابق للفريق الملكي، رسالة تهنئة لنادي الأهلي المصري بمناسبة مرور 20 عاما على تسمية النادي بـ"نادي القرن الأفريقي".

    ونشر الحساب الرسمي لتلفزيون نادي الأهلي على "تويتر" تغريدة ظهر فيها بوتراغينيو، قائلا: "أود أن أهنئكم بالذكرى الـ20 على تتويجكم بلقب نادي القرن الأفريقي، هذا الإنجاز العظيم الذي أنتم بالتأكيد فخورون به".

    مضيفا: "هذا يعني أنكم امتلكتم الرؤية والشجاعة لوضع الاستراتيجيات السليمة للتربع على عرش كرة القدم الأفريقية لعقود كثيرة".

    وتابع بوتراغينيو قائلا: "لقد تمكنتم من تحقيق ذلك كونكم تمتلكون قيما صلبة والتي تناقلتها الأجيال، قيم مثل الانضباط والعمل الجماعي، جزء من ثقافتكم، وهنا يكمن سبب نجاحكم لسنوات طويلة، وتهانينا وأمنياتنا لكم بالحظ السعيد في المستقبل".

    وعلق النادي الأهلي المصري، لأول مرة، على رفع غريمه التقليدي الزمالك، لافتة نادي القرن الحقيقي بمقر القلعة البيضاء.

    وقالت القلعة الحمراء، عبر حسابها على "تويتر": "أفريقيا لا تعرف سوى بطل، الأهلي المتربع على عرش القارة في القرن الماضي والحالي بتخطيط ونبوغ رجاله وأقدام أبنائه المخلصين، وحطم كافة الأرقام القياسية في مختلف مسابقات الكاف".

    من جانبه، قال مصدر في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إن ما أقدم عليه نادي الزمالك سيعرضه بدون أي شك للمساءلة القانونية بعد أن تم استخدام شعار الكاف.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    كرة القدم, ريال مدريد, الزمالك, الأهلي المصري
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