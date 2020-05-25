إبراهيموفيتش يتعرض لإصابة خطيرة خلال تدريبات نادي ميلان

موسكو - سبوتنيك. ذكرت صحيفة "سكاي سبورتس" الرياضية بأن المهاجم البالغ من العمر 38 عامًا، تعرض لتمزق وتر العرقوب خلال التدريب، ويجب أن يخضع اليوم الاثنين لفحص طبي دقيق.

وسيعطي الفحص تشخيصًا دقيقًا ويحدد مدة تعافي اللاعب، ولكن من المرجح، أن إبراهيموفيتش سيكون غير قادر على اللعب حتى نهاية الموسم.

وذكرت "سكاي" أن إبراهيموفيتش أُصيب في التدريب الجماعي بختام تدريبات اليوم، الذي كان عبارة عن مباراة مصغرة بين اللاعبين، بعد السماح بالاختلاط.

هذا وكان إبراهيموفيتش قد انتقل إلى نادي "ميلان" في كانون الثاني/ يناير الماضي، من "لوس أنجلوس غالاكسي " وسجل أربعة أهداف في عشر مباريات في بطولات مختلفة.