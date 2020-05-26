ميسي على موعد مع تحد جديد بعد استئناف الدوري

ينتظر جميع عشاق بطولة الدوري الإسباني عودتها في شهر يونيو/ حزيران بعد توقفها بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وتتجه أنظار الكثيرين إلى نجم المنتخب الأرجنتيني ونادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، الذي سيكون على موعد مع تحد جديد.

فبحسب ما نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن الأرجنتيني، على موعد مع تحد الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته على صعيد التسجيل والصناعة.

وأضافت: "ميسي يحتاج إلى 14 هدفا أو صناعة لكي يصل عدد مساهماته إلى 1000 هدف، حيث سجل 697 هدفًا، وصنع 289".

هذا ويتصدر برشلونة بطولة الدوري قبل توقفها بـ58 نقطة، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد.

كما ويتصدر الأرجنتيني قائمة الهدافين برصيد 19 هدفا متقدما على الفرنسي بنزيما بفارق 5 أهداف.