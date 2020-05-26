غاريث بيل يرد على منتقديه... لماذا لا تتجادلون إلا عني؟

يتساءل غاريث بيل، مهاجم ريال مدريد عن سبب حالة الجدل التي آثارتها ممارسته للغولف، ولماذا لا يتعرض رياضيون بارزون آخرون لانتقادات للسبب ذاته؟

ورغم فوزه بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد وتسجيله لأهداف حاسمة في ثلاثة نهائيات لا تزال الآراء منقسمة حول بيل في إسبانيا حيث يشكك البعض في التزامه مع النادي إضافة إلى إصاباته المتكررة التي أرجعتها وسائل إعلام إسبانية إلى ممارسته الغولف في وقت فراغه. و احتفل بيل العام الماضي بتأهل ويلز لبطولة أوروبا 2020 برفع شعار يحمل كلمات "ويلز - الغولف - مدريد (على الترتيب)" ما تسبب في انتقادات للاعب من جماهير ريال مدريد التي أطلقت صيحات استهجان ضده في أول مباراة خاضها بعدها مع ناديه.

ونقلت "رويترز" تصريح بيل لوسائل الإعلام اليوم الثلاثاء: "ينتقدني الكثير من الناس لممارسة الغولف ولا أدري سببا لذلك".

تحدثت إلى أطباء والجميع، لا أحد يجد أية مشكلة، وسائل الإعلام لديها تصورها الخاص بأن الغولف ليس رياضة جيدة بالنسبة لي ويمكن أن يعرضني لإصابات ويجب أن أحصل على راحة.

وأضاف "ستيفن كيري نجم دوري السلة الأمريكي للمحترفين يمارسه ربما في صبيحة يوم المباراة. لو لعبت الغولف قبل يومين من أية مباراة يقول البعض ماذا يفعل هذا الرجل؟".