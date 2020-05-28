أندية البريميرليغ تتفق على موعد عودة الدوري الإنجليزي

اتفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على استكمال ما تبقى من مباريات البريميرليغ في 20 حزيران/ يونيو، بمباراة أرسنال ومانشستر سيتي.

وتم اعتماد تاريخ 20 من الشهر القادم لتكون جولة أولى من المباريات، بعد استئناف الدوري، فيما قالت صحيفة "تلغراف" بأن الـ17 من الشهر سيشهد إقامة مباراة السيتي وأرسنال وأستون فيلا ضد شيفيلد يونايتد.

BREAKING: Premier League clubs agree June 20 restart date https://t.co/tMvjqD1thk pic.twitter.com/jQ8HdfnXjB — MailOnline Sport (@MailSport) May 28, 2020

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد رسمت عددا من السيناريوهات لاستعادة الموسم مرة أخرى، بعد توقفه في بداية شهر آذار/مارس الماضي بسبب جائحة كورونا، ومع ذلك فإن إعلان عودة الدوري خلال 3 أسابيع يترك فترة قصيرة فقط أمام المدربين لتكون فرقهم جاهزة للانطلاق الذي طال انتظاره.

وكانت الأندية قد عادت إلى التدريب في مجموعات صغيرة الأسبوع الماضي، تماشيا مع البروتوكلات التي حددها الدوري الإنجليزي الممتاز، والتوجيهات الحكومية في المملكة المتحدة بشأن التباعد الاجتماعي.

ولم يسمح للاعبي الأندية الإنجليزية إلا التدريب ضمن مجموعات من 5 أشخاص، حيث تحاول الأندية إقامة تدريباتها بأقصى درجة ممكنة من الأماكن، قبل عودة عجلة البطولة إلى الدوران.

BREAKING: The Premier League will restart on June 17th with Aston Villa at home to Sheffield United and Manchester City at home to Arsenal.



WE HAVE LIFT OFF!!!!!! 🍻🍻🍻 pic.twitter.com/Fxt4hMQWoO — Footy Accumulators (@FootyAccums) May 28, 2020

وظهرت أربعة حالات إيجابية للإصابة بفيروس كورونا من أصل 1008 اختبارات أجريت على المشاركين في البطولة، وهو ما قد يعطل عودة الأندية إلى تدريباتها بالشكل الجماعي.

وكان من المنتظر أن يعود الدوري الإنجليزي في 12 من الشهر المقبل، لكن هذا الخيار سرعان ما تم استبعاده لقصر فترة التحضير أمام الفرق المشاركة، كما يجدر بالذكر أن جميع المباريات في البطولة ستلعب خلف أبواب مغلقة.