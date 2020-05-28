ريال مدريد يتصدر الجدول الأوروبي لتقييم أندية كرة القدم

أصدرت شركة "كي بي إم جي" للخدمات المهنية تقريرها السنوي، الذي يظهر تحليلا تفصيليا للمعلومات المالية المتاحة للجمهور لأندية كرة القدم الأوروبية الـ32 الرائدة من حيث القيمة السوقية.

وتصدر ريال مدريد الإسباني القائمة بقيمة 2.95 مليار جنيه استرليني، فيما استمر مانشستر يونايتد في المركز الثاني، وإن كان قد شهد تراجعا طفيفا في قيمته التي تبلغ 2.84 مليار جنيه، فيما تفوق ليفربول على مانشستر سيتي وتشيلسي، حيث قفز تقييم الريدز إلى 2.25 مليار جنيه.

ونجح ليفربول في رفع تقييمه بـ19% تقريبا، بعد فوزه الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا، لكنه ما زال متخلفا عن ريال مدريد الذي زادت قيمته بـ1.5%، والأندية الغنية الأخرى كبرشلونة ومانشستر يوناتيد.

#KPMG – La classifica delle più importanti società di calcio europee per Enterprise Value https://t.co/OYIIYrxaT5 — 𝔻𝕣𝕚𝕓𝕓𝕝𝕚🇳​𝕘 𝕎𝕠𝕣𝕝𝕕 (@DribblingWorld) May 28, 2020

واستطاع برشلونة الإسباني إغلاق الفجوة مع بايرن ميونخ والتفوق عليه من حيث القيمة السوقية، بعد ارتفاع قيمتها بنسبة 12.2%، ليصل إلى 2.7 مليار جنيه استرليني، فيما شهدت أندية أخرى انكماشا في قيمتها مثل مانشستر سيتي 0.3%، وتشيلسي بانخفاض 6.3% على الرغم من فوزه الموسم الماضي بالدوري الأوروبي.

وكان من بين أبرز الأندية تحسنا إنتر ميلان، الذي ارتفعت قيمته بنسبة 33.7 %، ورفعته إلى المركز 14، وزميله في دوري الدرجة الأولى الإيطالي روما، الذي صعد خمس مراكز واحتل المركز 16.

كما صعد توتنهام الذي خسر أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إلى المركز الثامن، في حين سجل باريس سان جيرمان نموًا هائلاً بنسبة 36.7% ليتجاوز أرسنال ويوفنتوس في المراكز العشرة الأولى.

أما أرسنال الذي غاب عن دوري ابطال اوروبا لكرة القدم خلال العامين الماضيين، فقد تراجعت قيمته 13.2%، واحتل المركز العاشر بـ1.57 مليار جنيه استرليني.

وقد أوضحت الشركة بأن الأرقام قد تم جمعها قبل خمسة أشهر في 1 يناير/كانون الثاني، ولا تتضمن تأثير جائحة فيروس كورونا، الذي ضرب جميع أندية كرة القدم، وستأخذ تقييمات العام المقبل هذا التأثير في الاعتبار.