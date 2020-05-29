تايسون يعود إلى الحلبات ويمزق قميصه... فيديو

عاد بطل العالم السابق في الملاكمة، الأمريكي مايك تايسون، إلى الحلبات، وهذه المرة مع فوضى كبيرة أثارها في أحد البرامج التلفزيونية، والذي حل ضيفا عليه.

حيث حضر تايسون عرض المصارعة ديناميت "All Elite Wrestling" وتسبب بإحداث فوضى كبيرة.

دخل تايسون الحلبة مع بطل UFC السابق فيتور بلفورد وهنري سيهودو ورشاد إيفانز، ثم دخل في حرب كلامية مع نجم WWE كريس جيريكو، وليقوم بعدها تايسون بتمزيق قميصه، فيرد جيريكو بدفعه، الأمر الذي أثار حفيظة تايسون ليهجم عليه محاولا لكمه وسط تجمع كبير من الحاضرين الذين حاولوا إبعادهما عن بعضهما البعض، وسط معركة بين مؤيدي كلا المقاتلين.

تم إبعاد تايسون عن الحلبة بمساعدة عدد كبير من الأشخاص، قبل أن يحاول العودة مرة أخرى الى الحلبة، في أجواء عادة ما تتسم بها الحملات الإعلانية لنزالات المصارعة الحرة.

يذكر بأن تقارير إعلامية إسبانية أشارت في وقت سابق الى احتمالية إقامة نزال بين أسطورتي الملاكمة، بطلي العالم في الوزن الثقيل، إيفاندر هوليفيلد، ومايك تايسون، في المملكة العربية السعودية.

والمفاوضات لا تزال مستمرة مع تايسون لإقناعه بخوض نزال ضد هوليفيلد، في الـ11 من يوليو/ تموز المقبل، على أرض المملكة العربية السعوية، بعد الكشف عن الإعلان الترويجي.