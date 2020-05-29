جماهير الدنمارك تحضر مباريات كرة القدم بطريقة فريدة...فيديو

أجريت مباراة بين فريقي آرهوس وريندرز، من الجولة الـ21 المؤجلة بسبب تفشي الفيروس، لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين بهدف نظيف لكل منهما.
إلا أن بطل المباراة كان الحضور الجماهيري والذي على الرغم من منعهم دخول الملعب بسبب الإجراءات الصحية المتبعة، إلا أنهم تمكنوا من تشجيع الفريقين.
وتم ذلك بطريقة فريدة من نوعها باستخدام شاشات عملاقة على طرفي الملعب، حيث تمكنوا من مشاهدة اللقاءء عن طريق تطبيق "زووم".
#zoom الآن في المدرجات..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 29, 2020
مع عودة كرة القدم في #الدنمارك.. استخدم المشجعون برنامج #زوم ليكون جزءًا من الحدث..
ظهرت وجوه الآلاف من المشجعين على شاشات عملاقة تمتد في جانب واحد من الملعب .
وتابع ايضا الكثير من المشجعين اللقاء من سيارتهم عبر شاشات عملاقة وضعت في مواقف السيارات.. pic.twitter.com/0PafhRY1v3
وظهرت صور الجماهير الافتراضية في 22 قطاعا من المدرجات وذلك على الشاشات العملاقة، وعرضت هذه الصور أمام اللاعبين على الشاشات في غرف تغيير الملابس ليستشعر اللاعبون بمؤازرة الجماهير.
الجماهير تتابع عودة منافسات كرة القدم في الدنمارك عبر "مقاعد افتراضية" في الملعب من خلال تطبيق "زووم" الإلكتروني pic.twitter.com/sqoiQ0oW1P— الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) May 28, 2020
كما تم نقل اللقاء على شاشات عملاقة في متنزه "تانجكروجين" في آرهوس، حيث تمكن الحضور من مشاهدة اللقاء من سياراتهم ودون مغادرتها.
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