جماهير الدنمارك تحضر مباريات كرة القدم بطريقة فريدة...فيديو

شهد الدوري الدنماركي بكرة القدم عودة اسئناف البطولة بعد توقف بسبب تفشي فيروس "كورونا"، لتنطلق عجلة الدوري، يوم أمس الخميس.

أجريت مباراة بين فريقي آرهوس وريندرز، من الجولة الـ21 المؤجلة بسبب تفشي الفيروس، لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين بهدف نظيف لكل منهما.

إلا أن بطل المباراة كان الحضور الجماهيري والذي على الرغم من منعهم دخول الملعب بسبب الإجراءات الصحية المتبعة، إلا أنهم تمكنوا من تشجيع الفريقين.

وتم ذلك بطريقة فريدة من نوعها باستخدام شاشات عملاقة على طرفي الملعب، حيث تمكنوا من مشاهدة اللقاءء عن طريق تطبيق "زووم".

#zoom الآن في المدرجات..



مع عودة كرة القدم في #الدنمارك.. استخدم المشجعون برنامج #زوم ليكون جزءًا من الحدث..

ظهرت وجوه الآلاف من المشجعين على شاشات عملاقة تمتد في جانب واحد من الملعب .

وتابع ايضا الكثير من المشجعين اللقاء من سيارتهم عبر شاشات عملاقة وضعت في مواقف السيارات.. pic.twitter.com/0PafhRY1v3 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 29, 2020

وظهرت صور الجماهير الافتراضية في 22 قطاعا من المدرجات وذلك على الشاشات العملاقة، وعرضت هذه الصور أمام اللاعبين على الشاشات في غرف تغيير الملابس ليستشعر اللاعبون بمؤازرة الجماهير.

الجماهير تتابع عودة منافسات كرة القدم في الدنمارك عبر "مقاعد افتراضية" في الملعب من خلال تطبيق "زووم" الإلكتروني pic.twitter.com/sqoiQ0oW1P — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) May 28, 2020

كما تم نقل اللقاء على شاشات عملاقة في متنزه "تانجكروجين" في آرهوس، حيث تمكن الحضور من مشاهدة اللقاء من سياراتهم ودون مغادرتها.