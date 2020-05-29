صحيفة تكشف ماذا طلب حسام عاشور من تركي آل الشيخ ووعد الأخير له... فيديو

كشفت صحيفة مصرية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل اتفاق رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني تركي آل الشيخ ولاعب الأهلي المصري حسام عاشور بعد الرحيل عن النادي.

ووفقا لموقع صحيفة "المصري اليوم"، فإن حسام عاشور، لاعب وسط الأهلي وقائده، طلب من تركي آل الشيخ تنظيم مهرجان اعتزال له يليق بما قدمه مع الفريق الأحمر طوال السنوات الماضية.

وأضافت أن تركي آل الشيخ أعلن أن اللاعب في حالة رغبته بمواصلة لعب كرة القدم أن يقدم له عرض لموسم واحد في الدوري السعودي، مع تكفله أيضا بمهرجان اعتزاله.

وكان حسام عاشور، لاعب وقائد الأهلي، قد كشف عن تواصله خلال الفترة الماضية مع تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للقلعة الحمراء، مشيدا بمجهوداته معه.

وقال حسام عاشور في مقطع فيديو "أشكر المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، على مجهوداته معي خلال الفترة الماضية، فقد قطع أبو ناصر معي شوطا كبيرا".

وأضاف: "هذا الرجل يحب الأهلي جدا، ويقدر الأهلي جدا، ويحب جماهيره جدا، ويريد أن يقدم كل شيء للنادي".

وأوضح: "اقتربت من تركي آل الشيخ في الفترة الماضية، فهو رجل لا خلاف عليه من أحد. رجل محترم بشكل غير عادي ويريد خدمة الأهلي بأي طريقة وبالطريقة التي يحبها الأهلي".

ورفض الأهلي التجديد لحسام عاشور، الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري، وقدم له عرضا للعمل بقناة النادي والحصول على دورات تدريبية وإقامة مهرجان اعتزال، حال قرر إنهاء مسيرته الكروية.

فيما لم يحسم حسام عاشور موقفه من عرض ناديه بعد، في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا.