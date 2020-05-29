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    ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي

    رئيس رابطة الدوري الإنجليزي يتحدث عن عودة جماهير البريميرليغ

    © REUTERS / ANDREW COULDRIDGE
    رياضة
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    كشف ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن إمكانية عودة الجماهير إلى ملاعب البريميرليغ.

    وقال ماسترز في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس"، إن هناك حالة من التفاؤل حول إمكانية عودة الجماهير إلى ملاعب البريميرليغ خلال الموسم المقبل، وذلك بعد يوم من تأكيد عودة الدوري الإنجليزي الممتاز في 17 يونيو/ حزيران.

    سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي
    © REUTERS / PHIL NOBLE
    رسميا... عودة كأس الاتحاد الإنجليزي وتحديد موعد النهائي
    وتابع "لا أحد يعلم إلى متى سيستمر اللعب دون جمهور وصحيح أن هناك خطط احتواء مفعلة ولكن هناك تفاؤل في البريميرليغ والأندية بأن الجماهير ستعود الموسم المقبل وقد يحدث على مراحل".

    وأوضح قائلا "لدينا جماهير مدهشة في هذه الدولة وكلنا نعلم أن البريمييرليغ الذي نعرفه ونحبه لن يعود بشكل كامل حتى يتم السماح بدخول الجماهير".

    وأضاف "لقد قطعنا خطوة للأمام بتاريخ 17 يونيو، ولكن للوصول إليه علينا العمل كثيرا والاستمرار في إجراء مشاورات لكي تتم إقرار البروتوكولات الخاصة بنا. لا زال هناك الكثير لفعله قبل دوران الكرة".

    وفي سياق متصل أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي المتبقية، بعد قرار عودة النشاط الكروي في الشهر المقبل.

    وقال مارك بولينغهام، رئيس الاتحاد الإنجليزي "يسعدنا الموافقة على المواعيد الجديدة لمباريات كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث تعتبر البطولة جزءًا لا يتجزأ من تقويم كرة القدم الإنجليزية لما يقرب من 150 عاما".

    ومن المقرر أن تقام مباريات دور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي يومي 27، و28 من شهر يونيو/ حزيران المقبل.

    وتقام مباراتي نصف النهائي في 11 و12 من شهر يوليو/ تموز، ويلعب النهائي في الأول من شهر أغسطس/ آب.

    وكانت قرعة دور ربع نهائي كأس الاتحاد قد أسفرت عن مواجهة ليستر سيتي أمام تشيلسي، ومانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد، وشيفيلد يونايتد أمام آرسنال، ونوريتش سيتي أمام مانشستر يونايتد.

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