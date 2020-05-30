خطة جديدة لاستكمال دوري الأبطال ونقل النهائي من إسطنبول

يستمر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في البحث عن حلول لإعادة استئناف بطولة دوري الأبطال، والتي توقفت منذ شهر مارس/آذار، بسبب تفشي فيروس "كورونا".

فبحسب تقارير إعلامية بريطانية فإن الاتحاد الأوروبي، يفكر باستئناف مباريات البطولة في شهر أغسطس/آب القادم، بإقامة المباريات المتبقية من الدور ثمن النهائي يومي 7 و8 من الشهر ذاته.

حيث يخطط الاتحاد لإقامة مباريات الدور ربع النهائي يومي 13 و14 أغسطس، على أن تكون كل مواجهة من مباراة واحدة ودون خوض جولتي الذهاب والإياب، بينما تلعب مباريات الدور نصف النهائي والنهائي في مكان واحد.

وبحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" فإن "يويفا" يدرس إمكانية إقامة نصف النهائي في ألمانيا، بعد أن أثبتت قدرتها على تنظيم المباريات وتطبيق قواعد السلامة والوقاية، حيث أصبح الدوري الألماني أول الدوريات الكبرى التي تستأنف نشاطها بعد فترة التوقف.

Champions League final could be MOVED from Istanbul due to struggles with cost https://t.co/lSh55GLYPg — MailOnline Sport (@MailSport) May 29, 2020

ونقل موقع "football-italia" الإيطالي، عن إمكانية نقل نهائي البطولة من اسطنبول على أن تمنح المدينة حق الاستضافة في وقت لاحق، على ان تستضيف العاصمة البرتغالية لشبونة لنهائي هذا العام.