رياض محرز يعلق لأول مرة على المقارنة بينه ومحمد صلاح

تحدث الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي عن المقارنات الدائمة بينه وبين لاعب ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح.

وقال محرز: "المقارنة بيني وبين صلاح جزء من المنافسة. محمد صلاح قدم الكثير للدوري الإنجليزي. نحن لاعبان مختلفان، لكن هي مقارنة مشجعين ولا تهمني كثيرا".

وأضاف رياض محرز "الفوز بكأس الأمم رائع بالنسبة لي ولزملائي ولكل بلدي. كان هدفنا جعل بلدنا سعيدة وفخورة بنا".

وعن الاستعداد لاستئناف النشاط الرياضي في إنجلترا، أكمل "الأوضاع صعبة مع جائحة كورونا، الآن عدنا للتدريبات ونحاول العودة تدريجيا والأمور تبدو جيدة".

وأكد محرز أنه يسعى "للفوز بالألقاب. هذا دوري وعلينا إنجازه بإتقان، لا يمكنني القول أننا الأفضل لكننا جيدين".

وأتم "نملك الإمكانات للفوز بدوري أبطال أوروبا، لكنها منافسة صعبة والجميع يسعى للفوز بها، واعتقد المنافسة ستكون كبيرة للفوز بها".