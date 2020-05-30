ليفربول يرغب بضم نجم برشلونة

أشارت تقارير إعلامية إلى رغبة نادي ليفربول الإنجليزي في التعاقد مع أحد نجوم برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

فبحسب تقارير إعلامية إسبانية فإن الألماني مدرب ليفربول، يورغن كلوب، أعلن عن إعجابه بالفرنسي عثمان ديمبلي منذ أن لعب لبروسيا دورتموند، ولديه الرغبة في ضمه للفريق.

وبحسب موقع "الموندو ديبورتيفو" الإسباني، فإن النادي الإنجليزي سيتجه صوب الفرنسي في حال فشل في التعاقد مع تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج، الذي يبلغ سعره 55 مليون يورو، رغم اختلافهما في مراكز اللعب.

❗️ El Liverpool piensa otra vez en Dembélé https://t.co/h73JXOpvHC pic.twitter.com/mEA1pA1XoC — Mundo Deportivo (🏠 #yomequedoencasa) (@mundodeportivo) May 30, 2020

وأضاف الموقع أن برشلونة يعرف قيمة الفرنسي السوقية وعلى الرغم من إصاباته المتكررة الى انه لايزال محط أنظار العديد من الأندية، حيث يحظى بإهتمام يوفنتوس الغيطالي إلى جانب ليفربول.

من جهته يحظى الفرنسي بثقة مدرب برشلونة كيكي سيتين، إلا أنه ليس من قائمة اللاعبين الغير قابلين للرحيل عن النادي.