الدوري الإسباني يعلن موعد استئناف التدريبات الجماعية

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم، السبت، أن أندية الدرجتين الأولى والثانية يمكنها استئناف التدريبات الجماعية بدءا من بعد غد الاثنين لأول مرة منذ العودة لنشاطاتهم التي توقفت في مارس/آذار بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت رابطة الدوري في بيان نشرته على موقعها الرسمي إن "الأندية ستبدأ التدريبات الجماعية في أول يونيو بعدما خففت الحكومة القيود".

وعادت الأندية إلى التدريبات الفردية في بداية مايو قبل الانتقال للتدريبات في مجموعات حتى عشرة لاعبين في كل مجموعة لمدة أسبوعين ثم من 14 لاعبا منذ الاثنين الماضي.

ويعود دوري الدرجة الأولى في 11 يونيو/حزيران، لكن بدون حضور الجماهير، بمباراة أشبيلية ضد ريال بيتيس مع احتمال إقامة مباريات كل يوم حتى نهاية الموسم في 19 يوليو/تموز.

وتوقفت أنشطة كرة القدم في إسبانيا في 12 مارس بسبب تفشي فيروس كورونا لكن معدل العدوى انخفض بشكل كبير.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، أمس، الجمعة، عن وفاة 39 شخصا خلال الأسبوع الماضي جراء الفيروس مقارنة بمئات الوفيات اليومية قبل شهر.