كورونا قد يمنح لقب دوري أبطال أوروبا إلى بايرن ميونيخ... تعرف إلى السر

كشف نجم منتخب بلغاريا السابق ديميتار برباتوف، عن أن فيروس كورونا المستجد قد يتسبب في منح لقب دوري أبطال أوروبا إلى نادي بايرن ميونيخ الألماني.

وقال برباتوف في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إن النادي البافاري سيكون على أعتاب الفوز باللقب الأوروبي للمرة السادسة.

وأوضح بقوله "بايرن ميونيخ في حال أفضل من باقي منافسيه، فهو عاد مبكرا إلى التدريبات والمباريات الرسمية، بعد فترة التوقف الطويلة بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا".

وأردف بقوله"بطل ألمانيا ربما يكون في وضع أفضل من منافسيه إذا عادت عجلة البطولة الأوروبية الأولى للأندية للدوران، وذلك بسبب استئناف مباريات الدوري الألماني مبكرا وقبل الكثير من البطولات الأخرى".

وقال المهاجم المخضرم: "إذا نظرنا إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي فأنا أرجح كفة بايرن ميونيخ للفوز باللقب إذا ما استؤنفت البطولة، بعد توقفها جراء الأزمة الصحية لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 حول العالم".

وفاز بايرن 3-صفر على تشيلسي الانجليزي في ذهاب دور 16 لدوري الأبطال في فبراير/ شباط الماضي قبل تأجيل مباراة العودة، بسبب تفشي فيروس كورونا سريع الانتشار.

وقال برباتوف عن ذلك "ربما لأنني أشاهد الكثير من مباريات الدوري الألماني. لكنه محل إعجاب دوما لأنه يقدم أداء متميزا ولديه بعض اللاعبين الكبار."

وأضاف اللاعب الدولي السابق "أسلوبه في الفوز على تشيلسي في المباراة الأخيرة كان هائلا. تغلب عليه بكل سهولة."

ويعد برباتوف، 19 عاما، هداف منتخب بلغاريا التاريخي برصيد 48 هدفا وسبق له أيضا اللعب لفرق توتنهام هوتسبير وفولهام في انجلترا وباير ليفركوزن في ألمانيا وموناكو في فرنسا.

وقال برباتوف "لا أعرف بالضبط كيف سيكون تأثير التوقف على الجميع. لكن ربما يكون لبايرن ميونيخ ميزة طفيفة، لأنه يلعب كرة القدم الآن ويستعيد لياقة المباريات. وبالتالي فلا أستغرب أنه المرشح الأقوى للتتويج".

وبفوزه أمس السبت 5-صفر على فورتونا دوسلدورف المتعثر قطع بايرن خطوة جديدة نحو حصد اللقب للمرة الثامنة على التوالي والـ30 في تاريخه.