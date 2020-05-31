أهداف مباراة بروسيا دورتموند وبادربورن 6-1 في الدوري الألماني... فيديو

حقق بوروسيا دورتموند فوزا كبيرا على مضيفه بادربورن بنتيجة (6-1)، اليوم، الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ29 من الدوري الألماني.

THORGAN HAZARD OUVRE LE SCORE ! #SCPBVB pic.twitter.com/JN4AoPfCwd — Le Football en VOD V (@LeFootballenVO5) May 31, 2020

أهداف دورتموند جاءت عن طريق ثورجان هازارد، جادون سانشو "هاتريك"، أشرف حكيمي ومارسيل شميلزر في الدقائق 54، 57، 74، 85، 89 و91.

JADON SANCHO POUR LE DOUBLÉ ! #SCPBVB



+ le petit hommage à #GeorgeFloyd pic.twitter.com/nyVGYORWne — Le Football en VOD V (@LeFootballenVO5) May 31, 2020

بينما أحرز أوفي هونيماير هدف بادربورن الوحيد في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.

JADON SANCHO LE DOUBLÉ ! 3-1 ! #SCPBVB pic.twitter.com/mvmvA4DMpu — Le Football en VOD V (@LeFootballenVO5) May 31, 2020

بهذا الانتصار، عزز دورتموند بقائه في المركز الثاني برصيد 60 نقطة، بينما ظل بادربورن في ذيل الجدول برصيد 19 نقطة.

ويتصدر بايرن ميونخ، الذي يسعى للقبه الثامن على التوالي، المسابقة برصيد 67 نقطة من 29 مباراة متقدما بـ 7 نقاط على بروسيا دورتموند أقرب ملاحقيه.

ET JADON SANCHO POUR LE TRIPLE !! 6-1 ! #SCPBVB pic.twitter.com/BGPWIjMI7l — Le Football en VOD V (@LeFootballenVO5) May 31, 2020

وعاد الدوري الألماني بدون حضور جماهير بعد توقف أكثر من شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا.