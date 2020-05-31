أهداف مباراة بروسيا دورتموند وبادربورن 6-1 في الدوري الألماني... فيديو

THORGAN HAZARD OUVRE LE SCORE ! #SCPBVB pic.twitter.com/JN4AoPfCwd— Le Football en VOD V (@LeFootballenVO5) May 31, 2020
أهداف دورتموند جاءت عن طريق ثورجان هازارد، جادون سانشو "هاتريك"، أشرف حكيمي ومارسيل شميلزر في الدقائق 54، 57، 74، 85، 89 و91.
JADON SANCHO POUR LE DOUBLÉ ! #SCPBVB— Le Football en VOD V (@LeFootballenVO5) May 31, 2020
+ le petit hommage à #GeorgeFloyd pic.twitter.com/nyVGYORWne
بينما أحرز أوفي هونيماير هدف بادربورن الوحيد في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.
JADON SANCHO LE DOUBLÉ ! 3-1 ! #SCPBVB pic.twitter.com/mvmvA4DMpu— Le Football en VOD V (@LeFootballenVO5) May 31, 2020
بهذا الانتصار، عزز دورتموند بقائه في المركز الثاني برصيد 60 نقطة، بينما ظل بادربورن في ذيل الجدول برصيد 19 نقطة.
SCHMELZER 5-1 ! #SCPBVB pic.twitter.com/TxhtDHZwqJ— Le Football en VOD V (@LeFootballenVO5) May 31, 2020
ويتصدر بايرن ميونخ، الذي يسعى للقبه الثامن على التوالي، المسابقة برصيد 67 نقطة من 29 مباراة متقدما بـ 7 نقاط على بروسيا دورتموند أقرب ملاحقيه.
ET JADON SANCHO POUR LE TRIPLE !! 6-1 ! #SCPBVB pic.twitter.com/BGPWIjMI7l— Le Football en VOD V (@LeFootballenVO5) May 31, 2020
وعاد الدوري الألماني بدون حضور جماهير بعد توقف أكثر من شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)