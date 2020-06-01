مانشستر يونايتد يمدد عقد مهاجمه النيجيري حتى يناير 2021

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الاثنين 1 يونيو/حزيران، تمديد عقد المهاجم النيجيري أوديون إيغالو، الذي يلعب في صفوف النادي معارا من شنغهاي شينهوا الصيني.

وسيستمر اللاعب النيجيري بتلك الطريقة، وفقا لوكالة "رويترز"، في اللعب بصفوف يونايتد حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2021.

ويقدم إيغالو، 30 عاما بداية قوية في صفوف مانشستر يونايتد مسجلا 4 أهداف في 8 مباريات، بعد انضمامه إليه قادما من النادي الصيني بناء على عقد الإعارة المبدئي والذي ينتهي في 31 مايو/أيار المنصرم.

ويستمر عقد إيغالو الحالي مع شنغهاي شينهوا حتى ديسمبر /كانون الأول 2022، وقالت شبكة سكاي إنه يتوقع أن يمدد ارتباطه بالنادي المنافس في الدوري الصيني الممتاز حتى نهاية 2024.

ويأمل إيغالو في العودة لهز الشباك من جديد عند استئناف مباريات الدوري الانجليزي الممتاز في 17 يونيو/حزيران الجاري.

وتوقفت مباريات الدوري الممتاز في مارس/آذار الماضي، بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.