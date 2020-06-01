ليفربول يدعم ضحية الشرطة الأمريكية بطريقة استثنائية... صورة

عبر نادي ليفربول عن موقفه الرافض لمقتل الأمريكي جورج فلويد على يد أحد رجال الشرطة، حيث تجمع اللاعبون في وسط ملعب أنفيلد وجسدوا الحركة المناهضة للعنصرية.

ونشر النادي الصورة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، مغردا "القوة هي الوحدة".

ونشر عدد من لاعبي ألفريق الصورة، وهم فيرجيل فان دايك، ترينت ألكسندر-أرنولد، أندرو روبرتسون والقائد جوردان هندرسون.

وعادت التدريبات الجماعية في إنجلترا استعدادا لاستئناف الدوري يوم 17 من الشهر الجاري.

ويسعى ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما، حيث يحتاج الفريق لحصد ست نقاط فقط لحسم اللقب.