3 أرقام تكتب تفوق محمد صلاح على لاعبي الدوري الإنجليزي

كشف الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي عن ثلاثة أرقام يتفوق بها النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول على بقية لاعبي الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

وأوضح الموقع أن محمد صلاح لديه أخطر قدم يسرى، حيث سجل بهأ 13 هدفا من أصل 16 سجلها حتى الآن، يليه جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي برصيد 7 أهداف.

ويمتلك صلاح أكبر عدد من التسديدات في منطقة جزاء الخصم برصيد 81، يليه راؤول خيمينيز لاعب ولفرهامبتون برصيد 78.

ويعد صلاح أكثر من صنع الفرص من بين اللاعبين في نفس مركزه برصيد 47، يليه خيمينيز برصيد 42 هدفا.

يذكر أن محمد صلاح يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي البطولة برصيد 16 هدفا مناصفة مع سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي، فيما يتصدر القائمة جيمي فاردي مهاجم ليستر برصيد 19 هدفا ويليه بيير إيمريك أوباميانج نجم آرسنال برصيد 17 هدفا.