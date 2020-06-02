بسبب قاعدة تطبق في ألمانيا...ثلاثية سانشو ليست "هاتريك"

تألق الإنجليزي الشاب مسجلا ثلاثة أهداف لفريقه بروسيا دورتموند جاءت جميعها في الشوط الثاني، لتنهال على الشاب العديد من الإشادات من الصحف العالمية ومحبي اللاعب على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتعتبر هذه الثلاثية الأولى في مسيرة اللاعب الذي أصبح في رصيده 17 هدفا في الدوري الألماني هذا الموسم.
WHAT. A. TALENT. 🤤— Goal (@goal) June 1, 2020
Jadon Sancho's first senior hat-trick ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/snLGUjKbZK
إلا أن رابطة الدوري الألماني لا تمنح الأهداف الثلاثة التي سجلها سانشو لقب "الهاتريك"، بسبب قاعدة في البطولة تصنف على أساسها "الهاتريك" بأن يتم تسجيل الأهداف في شوط واحد وهو ما حصل مع سانشو وبأن يكون تسجيلها بشكل متتال، أي بدون أن يتم تسجيل أي أهداف بينها للاعبين آخرين، بحسب تصريحات لخبير كرة القدم الألماني رافائيل هونيجستين.
Sancho's 35-minute hat-trick not legitimate in Germany due to strange rule https://t.co/HjmKPK1Wv9— Sun Sport (@SunSport) June 1, 2020
كما خطف الإنجليزي الأضواء بتعاطفه مع قضية الأمريكي جورج فلويد، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة على يد شرطي في ولاية "مينيسوتا".
وارتدى سانشو قميصا كتب عليه "العدالة من أجل جورج فلويد"، وهو ما ظهر خلال احتفالهما بالأهداف.
#BlackLivesMatter #JusticeForGeorgeFloyd pic.twitter.com/HX7JYZrR5l— Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 31, 2020
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