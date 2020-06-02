بسبب قاعدة تطبق في ألمانيا...ثلاثية سانشو ليست "هاتريك"

شهد لقاء بروسيا دورتموند وبادربون في الجولة الـ 29 لبطولة الدوري الألماني تألق الإنجليزي الشاب جادون سانشو، الذي سجل 3 أهداف، مساهما بفوز فريقه بـ 6 أهداف لهدف.

تألق الإنجليزي الشاب مسجلا ثلاثة أهداف لفريقه بروسيا دورتموند جاءت جميعها في الشوط الثاني، لتنهال على الشاب العديد من الإشادات من الصحف العالمية ومحبي اللاعب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعتبر هذه الثلاثية الأولى في مسيرة اللاعب الذي أصبح في رصيده 17 هدفا في الدوري الألماني هذا الموسم.

إلا أن رابطة الدوري الألماني لا تمنح الأهداف الثلاثة التي سجلها سانشو لقب "الهاتريك"، بسبب قاعدة في البطولة تصنف على أساسها "الهاتريك" بأن يتم تسجيل الأهداف في شوط واحد وهو ما حصل مع سانشو وبأن يكون تسجيلها بشكل متتال، أي بدون أن يتم تسجيل أي أهداف بينها للاعبين آخرين، بحسب تصريحات لخبير كرة القدم الألماني رافائيل هونيجستين.

Sancho's 35-minute hat-trick not legitimate in Germany due to strange rule https://t.co/HjmKPK1Wv9 — Sun Sport (@SunSport) June 1, 2020

كما خطف الإنجليزي الأضواء بتعاطفه مع قضية الأمريكي جورج فلويد، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة على يد شرطي في ولاية "مينيسوتا".

وارتدى سانشو قميصا كتب عليه "العدالة من أجل جورج فلويد"، وهو ما ظهر خلال احتفالهما بالأهداف.