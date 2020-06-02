الملاكم الشهير مايويذر يعرض تحمل تكاليف جنازة ضحية الشرطة الأمريكية

عرض الملاكم الشهير فلويد مايويذر تحمل تكاليف جنازة جورج فلويد، ضحية الشرطة الأمريكية الذي فجرت وفاته احتجاجات عنيفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وبحسب وكالة "رويترز"، أكدت شركة مايويذر برودكشنز، المسؤولة عن الترويج لبطل العالم السابق في خمسة أوزان، تقديمها للعرض.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن أسرة جورج فلويد وافقت على العرض.

Floyd Mayweather is planning to cover the costs of George Floyd’s funeral services. pic.twitter.com/N9IuHsIHGH — Bleacher Report (@BleacherReport) June 1, 2020

وفجرت الواقعة غضبا عارما في الولايات المتحدة وخارجها، وتحدث عنها العديد من الرياضيين المحترفين ومن بينهم مايكل جوردان أسطورة كرة السلة الأمريكية.

واتهم ديريك تشوفين، وهو ضابط شرطة أبيض من منييابوليس بالقتل إثر تعامله بوحشية مع فلويد خلال اعتقاله رغم عدم مقاومته.