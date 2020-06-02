"اللقب لن يوقفنا"... مدرب ليفربول يحدد هدف فريقه بعد عودة الدوري الإنجليزي

حدد يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي هدف فريقه بعد عودة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريمر ليغ" حتى بعد الفوز باللقب.

وقال كلوب، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "لن نتراجع مع آخر 9 مباريات في الدوري الإنجليزي، حتى بعد ضمان التتويج بلقبه الأول منذ 30 عاما".

ومن المعروف أن ليفربول يتصدر ترتيب البريمر ليغ بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الإنجليزي صاحب المركز الثاني.

وتستعد الأندية الإنجليزية لعودة الدوري، بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ويحتاج ليفربول أن يحصد لقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عاما إذا ما فاز في آخر مباراتين بعد استئناف الدوري.

وسيواجه الريدز في المباراتين المقبلتين فريق إيفرتون ثم مانشستر سيتي.

كما يمكن لنادي ليفربول حصد لقب الدوري في المباراة المقبلة إذا فاز على إيفرتون وخسارة مانشستر سيتي أمام أرسنال أثناء عودة الدوري يوم 17 يونيو/حزيران.

وقال كلوب: "من اللطيف التفكير في الأمر، لكننا لم نتوج باللقب بعد ونحن ندرك ذلك".

وأردف مدرب ليفربول "ندرك أننا اقتربنا لكن لم نحسم الأمر. يتبقى 27 نقطة متاحة وسنبذل قصارى جهدنا للحصول عليها جميعا".

واستطرد المدرب الألماني: "لا نريد التوقف عن تحقيق الانتصارات بعد مباراتين".

أما عن عودة الدوري الإنجليزي، قال كلوب:

"لقد افتقدت هذا الأمر وهذا شيء لا يصدق. أعرف أنها (كرة القدم) ليست أهم شيء في الحياة لكنها شغفي. أتمنى أن يتطلع الناس إليها لأننا نفعل ذلك".

ويحتاج ليفربول لتحقيق الانتصار في 7 من المباريات الـ9 المتبقية، لتحطيم الرقم القياسي بأكثر عدد من النقاط في موسم واحد، بتاريخ الدوري، والذي يحمله غريمه مانشستر سيتي، حين وصل للنقطة 100 في موسم 2017-2018.

وتوقف الدوري الإنجليزي منذ 13 مارس/آذار بسبب الوباء، بينما عادت الفرق إلى التدريبات في مجموعات صغيرة قبل التصويت الأسبوع الماضي على المران بشكل تقليدي.