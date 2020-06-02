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    الفيفا

    "فيفا" تحث الأندية على عدم معاقبة اللاعبين المتضامنين مع جورج فلويد

    © AFP 2020 / FABRICE COFFRINI
    رياضة
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    حث الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منظمي كرة القدم على الاستخدام السليم والتفكير في عدم فرض عقوبات على اللاعبين، الذين يطالبون بالعدالة في قضية جورج فلويد خلال المباريات.

    ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، فإن "فيفا" قال في بيان: "فيفا يتفهم تمامًا عمق المشاعر والمخاوف التي عبر عنها العديد من لاعبي كرة القدم في ظل الظروف المأساوية لقضية جورج فلويد".

    وأضاف البيان: "إن تطبيق قوانين اللعبة... متروك لمنظمي المسابقات، الذين يجب أن يستخدموا الحس السليم وأن يأخذوا في الاعتبار السياق المحيط بالأحداث".

    وقالت الهيئة الحاكمة التي تتخذ من زيورخ مقرا لها: "أعرب فيفا مرارا وتكرارا عن معارضته الحازمة للعنصرية والتمييز من أي نوع، وعزز مؤخرا قواعده التأديبية بهدف المساعدة في القضاء على مثل هذه السلوكيات". "لقد شجع FIFA العديد من الحملات المناهضة للعنصرية، التي تحمل في كثير من الأحيان رسالة مناهضة للعنصرية في المباريات التي تنظم تحت رعايته".

    وقال نائب رئيس الاتحاد، راينر كوخ: "كما هو الحال على الصعيد الدولي، يجب أن تبقى اللعبة نفسها خالية من التصريحات أو الرسائل السياسية من أي نوع".

    المغنية البريطانية أديل
    © AFP 2020 / Robyn Beck
    أديل عن مقتل جورج فلويد: "العنصرية بخير وفي كل مكان"
    يأتي هذا بعد إعلان الاتحاد الألماني لكرة القدم، في وقت سابق من يوم الاثنين، أنه يجري تقييم ما إذا كان سيتم معاقبة اللاعبين لخرقهم قوانين اللعبة التي تحظر "أي شعارات أو بيانات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية" على الأقمصة.

    وأبعد الاتحاد الألماني الجناح الإنجليزي "جادون سانشو" أثناء لعبه مع بوروسيا دورتموند، يوم الأحد، لإزالته قميصه للكشف عن قميص داخلي مع رسالة "العدالة لجورج فلويد".

    في نفس الاتجاه، عرض زميله في النادي، المغربي أشرف حكيمي، نفس الرسالة على قميص بعد تسجيله في نفس المباراة، لكنه لم يعاقب لأنه لم يرفع قميصه فوق رأسه.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    العدالة, العنصرية, مناهضة, الفيفا
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