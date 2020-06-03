ماكغريغور يفاجئ محبيه بأكل النحل...فيديو

فاجأ بطل الفنون القتالية المختلطة الإيرلندي، كونور ماكغريغور، محبيه بمقطع مصور يظهر فيه وهو يتناول نحلا مجففا، مثيرا للكثير من ردود الفعل على مواقع التواصل.

ويظهر ماكغريغور في المقطع المصور وهو يأخذ حماما شمسيا، في الوقت الذي أمسك بيده علبة زجاجية يوجد داخلها عدد من النحل المجفف،

قبل أن يسقطها على نفسه ليعيد النحل الذي سقط إلى العلبة، ويقوم بعدها بتناول بعض النحلات.

وأثار المقطع المصور العديد من ردود الفعل ليعلق أحدهم، قائلا: "لماذا فعل ذلك؟ هل هي مأكولات فاخرة إيرلندية؟"، وعلق آخر قائلا: "لقد شاهدت للتو ماكغريغور يتناول النحل، أقسم أن 2020 يمكن إنهاؤها".