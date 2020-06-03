شقيق غوارديولا يفصح عن حلم أخيه في التدريب مستقبلا

كشف بيري شقيق بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي ووكيل أعماله عن رغبة أخيه مستقبلا في عالم التدريب.

وتحدث بيري عن رغبة أخيه المستقبلية في عالم التدريب، وذلك بالانتقال لتدريب أحد المنتخبات.

جاءت تصريحات بيري خلال لقاء مع صحيفة "غلوبو" البرازيلية، والتي تحدث فيها عن التزام أخيه بشكل كامل بعقده في مانشستر سيتي.

وأضاف: "بيب يحلم بتدريب أحد المنتخبات يوم ما، لكننا سنرى كيف ستسير الأمور، وما الذي سيكون متاحا أمامنا لو حدث ذلك".

وحول إمكانية تدريبه للمنتخب البرازيلي مستقبلا، أجاب بيري: "لديكم أفضل المدربين وكل البطولات التي جاءت لكم كانت بمدرب برازيلي، لا أعتقد أنكم عليكم التعاقد مع الأجانب".

ويرتبط غوارديولا بعقد مع مانشستر سيتي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.