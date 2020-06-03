4 علماء فيزياء يفسرون هدف روبيرتو كارلوس "المستحيل"

منذ 23 عاما، سجل روبيرتو كارلوس، نجم منتخب البرازيل، هدفا وصفه علماء الفيزياء بالهدف المستحيل.

وتم تسجيل الهدف عام 1997 في مباراة ودية أقيمت ضد المنتخب الفرنسي.

تسديدة كارلوس بعيدة المدى كانت ذاهبة إلى خارج الملعب، قبل أن تغير اتجاهها وتسكن الشباك.

وقال كارلوس فيما بعد إنه لم يحاول التسديد بهذه الطريقة مجددا، معللا أن مثل هذه الأهداف تأتي "مرة واحدة في العمر".

وعن الطريقة التي يسدد بها كارلوس، أوضح البرازيلي أنه كان يسدد في منطقة "البلف" كونها الأقوى في الكرة وتجعلها تنطلق بسرعة كبيرة.

هناك لافتة بجانب المرمى، ركز كارلوس على تسديد الكرة في ثاني حروف الكلمة المكتوبة عليها.

في 2010 اجتمع 4 علماء فيزياء، وحللوا الهدف، قائلين إن كارلوس سدد الكرة في الجزء السفلي الأيمن، لتذهب بعيدا عن الحائط ويجعلها تدور حول محورها. لهذا السبب تشكلت منطقة ضغط هواء مكثف على يمين الكرة.

باتت الكرة تدور في اتجاه الرياح أي على الجانب الأيسر، ما جعل مقاومة الرياح لها أقل، لتتجه ناحية الضغط المقاوم الأقل وتسكن الشباك.

وبحسب العلماء في حال عدم وجود مرمى، كانت الكرة لتدور حول نفسها حتى تستقر داخل منطقة الست ياردات.