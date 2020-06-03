تونس تعلن موعد عودة الحياة للنشاط الرياضي

أعلنت الحكومة التونسية، اليوم الأربعاء، عودة كافة الأنشطة الرياضية بداية من 8 يونيو/حزيران الجاري بدون حضور الجماهير.

وتبدأ تونس، يوم غد الخميس، المرحلة الثالثة والأخيرة لإجراءات تخفيف الحجر الصحي المفروض لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتمتد هذه الفترة حتى يوم 14 من الشهر الجاري قبل رفع الحجر الصحي بصفة كاملة، على أن يتم اتباع إجراءات صحية تستهدف الأنشطة الرياضية بشكل خاص.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم قد أعلن استئناف مباريات الدوري الممتاز في أغسطس/آب المقبل.

وبدأت فرق الدوري بالفعل بالعودة إلى التدريبات في مجموعات صغيرة.