تقارير: عرض عمرو وردة على نادي الزمالك

زعمت تقارير صحفية يونانية، عرض لاعب منتخب مصر عمرو وردة على نادي الزمالك، فور نهاية إعارته مع ناديه لاريسا اليوناني.

وبحسب موقع "إينسوي"ليوناني، عقب إنهاء إعارة وردة إلى فريق لاريسا وعودته لباوك، بات يبحث عن عرض جديد لأن باوك لم يعد بحاجة لخدماته.

وفي الوقت الراهن لا يوجد فريق في اليونان يريد الحصول على خدماته.

وتم عرض اللاعب على نادي الزمالك، لكن كان من الصعب الموافقة بسبب تاريخ مشاكل اللاعب في مصر.

ومن المتوقع أن يكون الدوري التركي هو الوجهة المقبلة للدولي المصري.

يذكر أن صاحب الـ26 عاما شارك هذا الموسم في 23 مباراة، وسجل 7 أهداف كما صنع 6.