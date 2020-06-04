تحذير آسيوي يهدد باستبعاد الأندية السعودية من دوري الأبطال

فجّر الإعلامي السعودي عايد العليوي، اليوم الخميس، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مصير دوري المحترفين السعودي.

وقال العليوي، عبر حسابه على "تويتر": "أرسل الاتحاد الآسيوي تعديلات جديدة أهمها في حال تم إلغاء الدوري في دولة ما، يتم استبعاد أنديته مباشرة من دوري أبطال آسيا".

خاص عايد العليوي |

أرسل الأتحاد الآسيوي تعديلات جديدة

أهمها ( في حال تم إلغاء الدوري في دولة ما يتم إستبعاد أنديته مباشرة من دوري أبطال آسيا ) — عايد العليوي MBS (@ayed_mbs) June 4, 2020

ويعقد اتحاد الكرة السعودي اجتماعا هاما، من أجل إصدار القرار الرسمي بشأن مصير المسابقات الرياضية، بعد تجميدها الفترة الماضية بعد جائحة فيروس كورونا.

يذكر أن العراقي عبد الخالق مسعود نائب رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي، كان قد خرج في تصريحات أكد خلالها أن قرار إلغاء أو استمرار المسابقات يعود للاتحادات المحلية وحكوماتهم، وفقا للأوضاع التي تعيشها كل دولة.