الأهلي المصري يعلن عن ثاني إجراء رسمي ضد نادي الزمالك

أعلن النادي الأهلي المصري التقدم بشكوى رسمية ضد قناة الزمالك، بسبب سب وقذف رئيس "الأبيض" مرتضى منصور، ضد مسؤولي "الأحمر".

وقال الأهلي في بيان رسمي "تقدمت إدارة الأهلي بشكوى اليوم إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة الزمالك، التي خالفت كل الأعراف ومواثيق وضوابط العمل الإعلامي".

🚨| الأهلي يشكو قناة الزمالك للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام



🔴#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/BGqdGC2MJ4 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 4, 2020

وتابع "الشكوى تأتي بعد سب وقذف وخوض في الأعراض واتهامات باطلة على لسان رئيس الزمالك، المستمر في نهجه لإثارة الفتنة وإشعال نار التعصب بين الجماهير".

وأشار الأهلي "جاء في شكوى النادي أيضًا الهجوم والتطاول غير المبرر من رئيس الزمالك، والأكاذيب التي ساقها طعنًا في الذمة المالية لمسئولي الأهلي دون سند أو دليل، هذا خلاف ما تضمنته تصريحاته غير اللائقة من تهديد ووعيد هو لا يملكه، فضلًا عن نشره الكراهية بين الجماهير".

وأتم "حذر الأهلي في شكواه من استمرار قناة الزمالك في خروجها عن قواعد العمل الإعلامي، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على قيم وثوابت المجتمع المصري ووحدة الصف بين أبناء الوطن".

وفي وقت سابق، أعلن النادي الأهلي في بيان، أنه سيرفع دعوى قضائية ضد الزمالك نتيجة التعدي على لقبه وشعاره "نادي القرن" ومحاولة تزييف الحقائق.

وجاء فيه أن النادي الأهلي هو "نادي القرن" وفق ما أقره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) وأخطر به النادي في حينه، وأن الاتحاد الأفريقي لا يفوته مناسبة إلا وكرر فيها أن النادي الأهلي هو "نادي القرن"، وآخرها التهنئة التي نشرها كل من الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي على موقع كل منهما، مهنئين فيها النادي الأهلي على مرور 20 عامًا على منحه لقب "نادي القرن".

وأكد الأهلي أنه لن يتوانى أو يتهاون فى الحفاظ على حق من حقوقه الثابتة، وسيقوم باتخاذ أي إجراءات أخرى لازمة للحفاظ على هذه الحقوق.