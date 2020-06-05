حبس طبيبة رومانية لإهمالها في إنقاذ حياة لاعب كاميروني يسقط في الملعب... فيديو

قضت محكمة رومانية بحبس طبيبة محلية تعمل في قسم الطوارئ لعام ونصف العام مع إيقاف التنفيذ لإهمالها في علاج لاعب الوسط الكاميروني باتريك إيكينج الذي توفي عقب سقوطه خلال مباراة لكرة القدم في مايو/ أيار 2016.

وسقط إيكينج مغشيا عليه على أرض الملعب نتيجة تعرضه لأزمة قلبية بعد وقت قصير من نزوله بديلا لأحد زملائه في الشوط الثاني خلال مباراة لفريقه دينامو بوخارست في الدوري الروماني لكرة القدم وأعلنت وفاته بعد ذلك بساعتين.

وفي يونيو/ حزيران 2016، اتهمت الطبيبة إيلينا دوتا التي رافقت إيكينج في سيارة الإسعاف إلى المستشفى بعدم القيام بواجبها دون مبرر وعدم محاولة إسعاف اللاعب.

وقالت المحكمة في بيان، الليلة الماضية، إنها فرضت على دونتا أيضا دفع 200 ألف يورو (227 ألف دولار) على سبيل التعويض إلى جانب العمل في خدمة المجتمع لمدة 60 يوما، وفقا لـ "رويترز".

وبعد وفاة إيكينج عبرت الرابطة العالمية للاعبين المحترفين عن قلقها فيما يتعلق بالإسعافات الأولية المتوفرة للاعبي كرة القدم في رومانيا.

وتكريما للاعبه الراحل قرر دينامو بوخارست بطل دوري رومانيا 18 مرة وقف ارتداء القميص رقم 14.