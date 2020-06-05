رسميا... أول 3 مباريات لليفربول في الدوري الإنجليزي بعد عودته

أزاحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الستار، اليوم الجمعة، عن بعض مواعيد مباريات المسابقة المقرر استئنافها يوم 17 يونيو/ حزيران المقبل.

وقالت الرابطة في بيان رسمي: "تم اعتماد جدول مباريات الجولات الثلاث الأولى من موسم 2019/20 المستأنف، بشرط توافر كل متطلبات السلامة".

وسيُستأنف الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 17 يونيو الجاري بعد توقف دام 100 يوم، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

The #PL will restart behind closed doors on 17 June if all safety requirements are in place



The Premier League today confirmed the fixtures for the first three match rounds of the resumed 2019/20 season



All 92 matches will be broadcast live in the UK ➡ https://t.co/MhXpFrg2nu pic.twitter.com/5cYPDij53a — Premier League (@premierleague) June 5, 2020

وحدتت رابطة بريميرليغ مواعيد أول 32 مباراة بعد الإعلان عن استئناف المسابقة بدء من 17 يونيو حتى الثاني من شهر يوليو/تموز المقبل، على أن تنشر بقية المواعيد لاحقا.

وسيتم خوض جميع المواجهات خلف الأبواب المغلقة دون حضور جماهيري.

ويفتتح ليفربول، متصدر الترتيب الذي يحتاج 6 نقاط للتتويج بلقب المسابقة لأول مرة منذ 30 عاما، الثلاث جولات الأولى بعد التوقف أمام مضيفه إيفرتون يوم 21 يونيو.

ثم يستضيف الريدز فريق كريستال بالاس يوم 24 يونيو في المواجهة التي يحتمل أن يحسم فيها المسابقة حال تحقيقه للفوز في المباراتين، قبل أن يحل ضيفا على مانشستر سيتي يوم 2 يوليو المقبل.