تتويج تشيلسي بطلا للدوري الإنجليزي لكرة قدم السيدات وهبوط ليفربول

توج نادي تشيلسي بطلا لبطولة دوري السيدات 2019-2020، بعد أن قرر الاتحاد الإنكليزي إنهاء البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، في بيان له عبر حسابه الرسمي، أنه تم احتساب متوسط النقاط لكل نادي في الدوري لهذا الموسم، وعليه فإنه تقرر منح نادي تشيلسي لقب دوري السيدات لموسم 2019-2020.

وجاء تتويج تشيلسي بعدما حصل على متوسط نقاط بلغ 2.60، متفوقًا على نادي مانشستر سيتي صاحب صدارة جدول الترتيب، والذي بلغ متوسط نقاطه 2.50.

وفي ذات السياق قرر الاتحاد الإنجليزي هبوط نادي ليفربول للسيدات لدوري الدرجة الأولى، وتصعيد نادي أستون فيلا متصدر دوري الدرجة الأولى، للدوري الممتاز بدلا منه.

وبتتويج تشيلسي صعد بجانب مانشستر سيتي، للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل للسيدات.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان متصدرا لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي للسيدات، متفوقا على تشيلسي بفارق نقطة وحيدة، لكن بأفضلية لعب مباراة زائدة.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قد قرر إلغاء الموسم الحالي من دوري السيدات، حيث رأى أن بدء الموسم الجديد في موعده سيكون أفضل، وسيتيح الفرصة للأندية من أجل الاستعداد له.