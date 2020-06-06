مايكل جوردان يتبرع بـ100 مليون دولار لمنظمات مكافحة العنصرية

أعلن أسطورة كرة السلة العالمية الأمريكي مايكل جوردان، عن تبرعه بمبلغ 100 مليون دولار لمنظمات ومؤسسات تكافح من أجل المساواة العرقية والعدالة الاجتماعية، في ظل موجة من الاحتجاجات التي تسود الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية مقتل جورج فلويد على يد الشرطة.

وقال جوردان في بيان نشر يوم أمس الجمعة إن علامته التجارية ستقوم بتوزيع المبلغ على مدار 10 سنوات لمنظمات مختلفة في محاولة للقضاء على "العنصرية المتأصلة".

وأضاف: "نحن في عام 2020، وتضم عائلاتنا جميع الأشخاص الذين يتطلعون إلى أسلوب حياتنا. على الرغم من أن الكثير قد تغير، إلا أن الأسوأ يبقى على حاله".

Michael Jordan just donated $100M to organizations dedicated to ensuring racial equality, social justice and greater access to education pic.twitter.com/grnOB6dbQ0 — NBA Central (@TheNBACentral) June 5, 2020

ونعلن اليوم أن مايكل جوردان وجوردان براند سيتبرعان بمبلغ 100 مليون دولار على مدى السنوات العشر القادمة للمنظمات المكرسة لضمان المساواة العرقية، والعدالة الاجتماعية وتحسين الوصول إلى التربية.

هذا واندلعت احتجاجات مناهضة للعنصرية واشتباكات مع الشرطة في العديد من المدن الأمريكية، بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، أعزل السلاح، خنقا تحت ركبة شرطي في مدينة مينيابوليس أثناء عملية الاحتجاز يوم 25 مايو/ أيار الماضي.

وتحول هذا الحدث إلى مظاهرات واسعة النطاق، ليس فقط في الولايات المتحدة بل وفي مدن العالم، لينضم الآلاف إلى المسيرات التضامنية مع قضية "جورج فلويد".