نجم لوس أنغلوس الأمريكي يدفع ثمن تصريحات زوجته ضد المتظاهرين

قام مسؤولو نادي لوس أنغلوس غالاكسي الأمريكي، بفسخ التعاقد مع لاعبه الصربي أليكساندر كاتاي، بسبب تصريحات زوجته ضد المتظاهرين في البلاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال النادي في بيان "توصلنا لاتفاق للانفصال عن لاعب الوسط أليكساندر كاتاي".

وكانت تيا كاتاي زوجة اللاعب، قد شنت هجوما عنيفا على المتظاهرين الأمريكيين المنددين بمقتل جورج فلويد.

The LA Galaxy have parted ways with Aleksandar Katai. pic.twitter.com/mcu0fTreC8 — LA Galaxy (@LAGalaxy) June 5, 2020

وطالبت تيا بـ"قتل المتظاهرين" الذين وصفتهم بـ"الماشية المقرفة" عبر حسابها على إنستغرام.

واندلعت مظاهرات عنيفة في الولايات المتحدة الأمريكية عقب مقتل المواطن الأفريقي الأمريكي جورج فلويد بواسطة الشرطة أثناء اعتقاله.

وانضم كاتاي صاحب الـ29 عاما إلى غالاكسي في ديسمبر/كانون الأول الماضي قادما من شيكاغو فاير، ولم يشارك سوى في مباراتين قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.