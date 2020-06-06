فان دير فات "يختلق" قصة حول رونالدو والتاريخ يكذبه

تعرض النجم السابق للمنتخب الهولندي ونادي ريال مدريد الإسباني، رافاييل فان دير فارت، لموقف محرج عندما حاول "اختلاق" قصة تتعلق بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

فخلال لقاء إلكتروني قام به الهولندي مع زميله السابق في توتنهام، بيتر كراوتش، تم الحديث عن الفترة التي قضاها الهولندي في ريال مدريد، وعلاقته بالبرتغالي رونالدو في تلك الفترة.

ليسترجع فان دير فارت قصة حدثت في إحدى المباريات لريال مدريد في الليجا (في سبتمبر 2008) على حد تعبير الهولندي، حين كان ريال مدريد قد فاز على سبورتينج خيخون بستة أهداف نظيفة، بحسب ما نقل موقع "آس" الإسباني.

وقال فان دير فارت "لقد لعبت مع كريستيانو، فزنا 6-0 على ملعبنا، وسجلت هاتريك، ولكنه لم يسجل أي هدف وفي غرفة الملابس كان غاضبا، كان أمرا اعتياديا ربما، لو حدث هذا معك لتكرر هذا الأمر".

إلا أن المفارقة أن القصة التي رواها الهولندي لكروتش، تخلو من المصداقية كون اللقاء انتهى بسبعة أهداف لهدف، في ذلك التاريخ بالإضافة لأن رونالدو في ذلك الوقت لم يكن لاعبا لريال مدريد وإنما لايزال في صفوف مانشستر يونايتد.

وربما الهولندي يكون قد اخترع القصة أو يقصد تاريخا آخر للمباراة.