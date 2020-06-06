رئيس رابطة الفنون القتالية المختلطة يدعو للاستعانة بأبطاله "للقضاء على الفوضى"

ففي لقاء مع قناة "بودكاست" تم بثه على "اليوتيوب" صرح وايت أنه سعيد بما فعله، جون جونز، مع بعض المتظاهرين.
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Is this shit even about George Floyd anymore?!? Why the fuck are you punk ass teenagers destroying our cities!?? 🤬🤬 As a young black man trust me I’m frustrated as well but this is not the way, we are starting to make a bad situation worse. If you really got love for your city (505), protect your shit. All you old heads need to speak up, call your young family members and tell them to come home tonight.
مضيفا "أعتقد أنه ربما ينبغي علي إرسال مقاتلي UFC لترتيب الأمور في الشوارع ووقف هذه الفوضى كلها؟".
هذا واندلعت احتجاجات مناهضة للعنصرية واشتباكات مع الشرطة في العديد من المدن الأمريكية، بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، أعزل السلاح، خنقا تحت ركبة شرطي في مدينة مينيابوليس أثناء عملية الاحتجاز يوم 25 مايو/ أيار الماضي.
وتحول هذا الحدث إلى مظاهرات واسعة النطاق، ليس فقط في الولايات المتحدة بل وفي مدن العالم، لينضم الآلاف إلى المسيرات التضامنية مع قضية "جورج فلويد".
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