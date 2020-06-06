رئيس رابطة الفنون القتالية المختلطة يدعو للاستعانة بأبطاله "للقضاء على الفوضى"

صرح رئيس رابطة الفنون القتالية المختلطة، دانا وايت، أنه يؤيد فكرة إرسال أبطال اللعبة إلى الشوارع للقضاء على حالات الشغب والاحتجاجات، ووقف هذه الفوضى على حد وصفه.

ففي لقاء مع قناة "بودكاست" تم بثه على "اليوتيوب" صرح وايت أنه سعيد بما فعله، جون جونز، مع بعض المتظاهرين.

مضيفا "أعتقد أنه ربما ينبغي علي إرسال مقاتلي UFC لترتيب الأمور في الشوارع ووقف هذه الفوضى كلها؟".

هذا واندلعت احتجاجات مناهضة للعنصرية واشتباكات مع الشرطة في العديد من المدن الأمريكية، بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، أعزل السلاح، خنقا تحت ركبة شرطي في مدينة مينيابوليس أثناء عملية الاحتجاز يوم 25 مايو/ أيار الماضي.

وتحول هذا الحدث إلى مظاهرات واسعة النطاق، ليس فقط في الولايات المتحدة بل وفي مدن العالم، لينضم الآلاف إلى المسيرات التضامنية مع قضية "جورج فلويد".