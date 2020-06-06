أهداف مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن 4-2 في الدوري الألماني... فيديو

اقترب بايرن ميونخ من إحراز لقب الدوري الألماني، بفوزه على مضيفه باير ليفركوزن (4-2)، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ30 من المسابقة.

وسجل أهداف بايرن ميونخ كل من، كينجسلي كومان في الدقيقة (27) وليون جوريتسكا (42) وسيرجي جنابري (45) وروبرت ليفاندوفسكي (66)، فيما أحرز لوكاس ألاريو (9) وفلوريان فيرتز (89) هدفي ليفركوزن.

وابتعد بايرن ميونخ بعد هذا الفوز، بصدارة الدوري بفارق 10 نقاط عن مطارده بوروسيا دورتموند، الذي سيلعب لاحقا اليوم مع هيرتا برلين، وبقي ليفركوزن في المركز الخامس.