مباراة قد تحسم اللقب… بايرن يفتقد الهداف وصانع الأهداف أمام مونشنغلادباخ

قال نادي بايرن ميونيخ الألماني، أمس السبت، إنه سيفتقد الثنائي الهداف الأول روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر عند مواجهة بروسيا مونشنغلادباخ، بسبب الإيقاف بعد حصول كل منهما على البطاقة الصفراء الخامسة خلال الموسم الجاري.

جاء ذلك عقب فوز بايرن، متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، 4-2 على نادي باير ليفركوزن، بحسب "رويترز".

وقبل أربع جولات من النهاية يتصدر بايرن الدوري بفارق سبع نقاط عن بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

وقد يحسم بايرن اللقب إذا خسر دورتموند أمام فورتونا دوسلدورف يوم السبت ثم فاز حامل اللقب على مونشنغلادباخ في اليوم ذاته، أو ربما يتأجل الحسم إلى جولة أخرى.

يشار إلى أن ليفاندوفسكي يتصدر هذا الموسم قائمة هدافي الدوري برصيد 30 هدفا بينما يتصدر مولر قائمة أصحاب التمريرات الحاسمة حيث صنع 20 هدفا.

وأصبح الدوري الألماني أول مسابقة كبرى تستأنف النشاط الشهر الماضي بعد التوقف في مارس/ آذار بسبب جائحة كوفيد-19.