رئيس منظمة "يو إف سي" يعلق على قرار اعتزال ماكغريغور

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن وايت قوله اليوم الأحد:"لن أقول أنني صدمت بالقرار، لا شيء يبدو جنونيا بعد الآن وسط هذا الجنون المستمر، أنا أفهمه تمامًا".

ووجه المقاتل الإيرلندي في وقت سابق من اليوم رسالة أعلن فيها عن اعتزاله للرياضة، شاكرا للجميع على "اللحظات الحلوة".

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020

يذكر أن الإيرلندي كان قد أعلن في وقت سابق عن اعتزاله وتحديدا في مارس/ىذار من العام الماضي، ليعود عن اعتزاله بعد شهر.

​وفي سجل ماكغريغور، في هذه الرياضة 22 انتصار و 4 هزائم.