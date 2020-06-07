وزير الخارجية القطري: نعمل على تقديم كأس عالم صحية وآمنة

أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري أن ملاعب كأس العالم 2022، التي اكتملت بنسبة 90٪ تقريبا، تتوافق مع كل إرشادات الصحة والسلامة لما بعد فيروس كورونا المستجد.

وشدد آل ثاني على أن قطر تعمل عن كثب وبقوة مع مختلف مؤسسات الرعاية الصحية للتأكد من تقديم كأس عالم صحية وآمنة.

وقال محمد بن عبد الرحمن في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق" القطرية: "هناك عمل مستمر مع اللجنة المنظمة، مع مختلف الجهات المعنية، للتأكد من تطبيق جميع معايير الصحة والسلامة في جميع ملاعب الدولة، و العمل على تحضيرات كأس العالم مازال مستمرا".

وأضاف وزير الخارجية القطري "بدون التعاون وتبادل الخبرات والحوار نعتقد أنه لا يمكننا الاعتماد والتعلم من بعضنا البعض. من المهم التكاتف لمواجهة وباء كورونا".

وأكمل "نعتقد أنه على الرغم من المناقشة التي نراها حول النهج القومي، فإنه ينبغي أن يمثل بالنسبة لنا حافزا لتعزيز وتحسين تعاوننا الدولي والعمل معا".

وواصل "نعتقد أن مؤتمر القمة العالمي للقاح يمثل أيضا التزام الدول المختلفة بتعددية الأطراف ونعتقد أنه من المهم النظر إلى إصلاح هذه المنظمات، ولكن الأهم من ذلك الحفاظ عليها والتأكد من أنها تعمل بفعالية للاستجابة للتحديات التي تواجهها بلادنا".

مونديال قطر 2022 هو النسخة رقم 22 من بطولات كأس العالم، ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة ما بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول.