فور استئناف النشاط... الكرة الإسبانية تكرم ضحايا كورونا على طريقتها الخاصة

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الوقوف دقيقة حداد قبل المباريات على أرواح الآلاف الذين راحوا ضحية فيروس كورونا المستجد.

وذكر اتحاد الكرة الإسباني في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: "نهدف لتكريم صادق إلى جميع الذين رحلوا عن عالمنا بسبب الوباء، وأسرهم".

وأوضح الاتحاد الإسباني أن المباراة الأولى التي ستشهد الوقوف دقيقة حداد، ستكون مواجهة رايو فايكانو وألباسيتي في دوري الدرجة الثانية، والتي تقام الأربعاء المقبل.

Official statement#LaLiga and the RFEF agree to hold a minute of silence before each match. — LaLiga English (@LaLigaEN) June 7, 2020

وتقرر إقامة الشوط الثاني من مباراة رايو فايكانو وألباسيتي في العاشرمن يونيو/حزيران الحالي، بعدما توقفت عقب نهاية الشوط الأول في 15 ديسمبر/كانون أول الماضي، بسبب مضايقات من جماهير فايكانو للأوكراني رومان زوزوليا لاعب ألباسيتي.

وكان الدوري الإسباني تم إيقافه في مارس/أذار الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 27 ألف فرد في إسبانيا.