وزير الرياضة اللبنانية تعلن عودة الملاعب

وكتبت أوهانيان عبر حسابها على "تويتر"، أنه "سيكون يوم غد الاثنين موعد عودة الروح إلى الملاعب الرياضية في لبنان ولو بشكل مقنن، فالشكر العميق لكل من أسهم وساعدنا في التوصل الى تحقيق هذا الهدف".

سيكون يوم غد الاثنين موعد عودة الروح الى الملاعب الرياضية في لبنان ولو بشكل مقنن، فالشكر العميق لكل من اسهم وساعدنا في التوصل الى تحقيق هذا الهدف.

اتمنى على من يعنيهم الامر الالتزام بالضوابط والشروط الموضوعة حرصاً على السلامة العامة. — Vartiné Ohanian Official (@MOYS_LEB) June 7, 2020

وتمنت على من "يعنيهم الأمر الالتزام بالضوابط والشروط الموضوعة حرصاً على السلامة العامة".